EuroLeague'de haftanın MVP'si Derrick Brown

EuroLeague'de 21. haftanın MVP'si Türk temsilcisi Anadolu Efes'ten...

33 VERİMLİLİK PUANI

rganizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'yi 86-72 mağlup ettiği karşılaşmada 33 verimlilik puanıyla oynayan Brown, sezonun 21. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

ABD'li forvet, ligin 10. haftasında da en değerli oyuncu seçilmişti. Karşılaşmayı 20 sayı, 11 ribaunt, 2'şer asist ve top çalmayla tamamlayan 29 yaşındaki basketbolcu, iki sayılık atışlarda 15'te 8, serbest atışlarda ise 4'te 4 isabetle oynadı.