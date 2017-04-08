Euroleague'de play-off programı açıklandı

Üç Türk takımının da ev sahibi avantajını elde edemediği play-off turunda ilk olarak Fenerbahçe parkeye çıkacak.

İKİ YUNAN BİR İSPANYOL

Play-off turunda, 30 maçlık normal sezon sonunda Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes, aynı ülkeden Olympiakos, tarihinde ilk kez çeyrek final mücadelesi verecek Darüşşafaka Doğuş da İspanya temsilcisi lider Real Madrid ile eşleşti.

THY Avrupa Ligi'nde play-off maç programı (TSİ) şöyle:

1. maçlar

18 Nisan Salı

21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe

21.00 CSKA Moskova-Baskonia

19 Nisan Çarşamba

21.00 Olympiakos-Anadolu Efes

22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş

2. maçlar

20 Nisan Perşembe

20.00 CSKA Moskova-Baskonia

21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe

21 Nisan Cuma

21.00 Olympiakos-Anadolu Efes

22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş

3. maçlar

25 Nisan Salı

20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods

22.00 Baskonia-CSKA Moskova

26 Nisan Çarşamba

19.15 Anadolu Efes-Olympiakos

21.00 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid

4. maçlar (Gerekirse)

27 Nisan Perşembe

20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods

22.00 Baskonia-CSKA Moskova

28 Nisan Cuma

19.15 Anadolu Efes-Olympiakos

21.00 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid

5. maçlar (Gerekirse)

2 Mayıs Salı

Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe

Olympiakos-Anadolu Efes

Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş

CSKA Moskova-Baskonia