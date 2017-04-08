Euroleague'de play-off programı açıklandı

Üç Türk takımının da ev sahibi avantajını elde edemediği play-off turunda ilk olarak Fenerbahçe parkeye çıkacak.
İKİ YUNAN BİR İSPANYOL
Play-off turunda, 30 maçlık normal sezon sonunda Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes, aynı ülkeden Olympiakos, tarihinde ilk kez çeyrek final mücadelesi verecek Darüşşafaka Doğuş da İspanya temsilcisi lider Real Madrid ile eşleşti.
THY Avrupa Ligi'nde play-off maç programı (TSİ) şöyle:
1. maçlar
18 Nisan Salı
21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe
21.00 CSKA Moskova-Baskonia
19 Nisan Çarşamba
21.00 Olympiakos-Anadolu Efes
22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş
2. maçlar
20 Nisan Perşembe
20.00 CSKA Moskova-Baskonia
21.00 Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe
21 Nisan Cuma
21.00 Olympiakos-Anadolu Efes
22.00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş
3. maçlar
25 Nisan Salı
20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia-CSKA Moskova
26 Nisan Çarşamba
19.15 Anadolu Efes-Olympiakos
21.00 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid
4. maçlar (Gerekirse)
27 Nisan Perşembe
20.45 Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods
22.00 Baskonia-CSKA Moskova
28 Nisan Cuma
19.15 Anadolu Efes-Olympiakos
21.00 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid
5. maçlar (Gerekirse)
2 Mayıs Salı
Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe
Olympiakos-Anadolu Efes
Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş
CSKA Moskova-Baskonia