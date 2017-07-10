Euroleague'de yılın koçu Obradovic

Zeljko Obradovic, yeni adıyla Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague şampiyonluğuna ulaştığı ve ülke basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırdığı sezonda, kariyerinin dokuzuncu Euroleague kupasına ulaşmış oldu.

Obradovic, bu büyük başarının ardından Euroleague koçları tarafından yapılan oylama sonucunda Alexander Gomelsky Yılın Koçu ödülünü almaya hak kazandı. Bilindiği üzere Fenerbahçe Doğuş Genel Menajeri Maurizio Gherardini de 2016-2017 sezonu için "Euroleague'de Yılın Yöneticisi" seçilmişti.

EN İYİSİ OBRADOVİC SEÇİLDİ

Obradovic yönetiminde Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 2016-2017 sezonunu şampiyonlukla noktaladı. Normal sezonu 18 galibiyet ile 5. sırada bitiren Fenerbahçe Doğuş, Play-off'ta Panathinaikos Superfoods'u saha dezavantajına rağmen 3-0 ile geçti. Sarı-Lacivertli takım Euroleague tarihinde saha dezavantajına rağmen Play-off serisini 3-0 ile geçen ilk takım oldu.

Fenerbahçe Final Four'un ilk maçında Real Madrid'i 84-75, finalde de Olimpiakos'u 80-64 geçerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Obradovic yönetimindeki takım aynı zamanda Türkiye Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları da yaşadı. Zeljko Obradovic, bu ödülü üçüncü kez kazanan ilk koç olarak da tarihe geçiyor.

Başarılı antrenör bu ödülü daha önce 2007 ve 2011 yıllarında Panathinaikos ile kazanmıştı. Alexander Gomelsky Yılın Koçu oylamasında Zeljko Obradovic'i ikinci sırada Ioannis Sfairopoulos (Olimpiakos) ve üçüncü sırayı paylaşan Sito Alonso (Baskonia) ile Sarunas Jasikevicius (Zalgiris Kaunas) takip etti.