Farah veda ediyor

Basın toplantısı düzenleyen 33 yaşındaki Farah, bu hafta sonu İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenecek şampiyonanın, kariyerindeki son salon organizasyonu olacağını söyledi.

AÇIK HAVADA DEVAM EDCEK

Farah, atletizm kariyerine açık havada düzenlenen organizasyonlarla devam etmeyi planladığını da belirtti.

Büyük Britanya tarihinin en başarılı maratoncusu olan ve sene başında şövalye unvanıyla onurlandırılan Farah, son iki dünya şampiyonası ve olimpiyatta 5 bin ve 10 bin metrede altın madalya kazanmıştı.