Fatih Altaylı: Galatasaray'ın işi duaya kalmıştır

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programında Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirirken, Dursun Özbek ve yönetimini topa tuttu.

"BENİM BURADA NE İŞİM VAR"

"Meğerse Tudor, Galatasaraylı oyuncuları tanımıyormuş. Karabük her iki maçta da Galatasaray'a kök söktürdü. Nasıl izlemiş Galatasaray takımını Tudor? Bir takıma sezon ortasında gelip takımı yaratmaya hangi hoca kalkar ya? Galatasaray'da yönetim, teknik direktör hepsi 'benim burada ne işim var' şaşkınlığında. Bu bir rüya olmalı hissiyatında. Dursun Özbek'e 5 sene önce gitsen 'sen 3 sene sonra Galatasaray Başkanı olacaksın' desen, 'Abi nereden olacağım ya?' der. Şimdi o adam, orada. Galatasaray Kulübü'nün başkanlık koltuğunda. Televizyonu açınca inanamıyordur. Tudor da aynı şekilde. Arkadaşlarına 'Akşam Galatasaray'ın başında televizyona çıkıyorum' diyordur. Bu iki isim yüzünden de Galatasaray'ın işi duaya kalmıştır."