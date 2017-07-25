Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programında spor gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KAÇAMAZSIN, HESAP VERECEKSİN"

Galatasaray yönetimini sert sözlerle eleştiren Fatih Altaylı "Dursun Özbek kaçamazsın, hesap vereceksin" dedi.

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin VİDEO

"SIÇIP BATIRIP ARKASINI DÖNEREK GİTMEK..."

Özbek döneminde yaşananları anlatırken çok sinirlenen Altaylı, "Bir daha Dursun Özbek benzeri biri çıkıp da 'Ben Galatasaray'a başkan olurum' diyemesin. Bu işin bu kadar ucuz olmadığını, bu işten sıçıp batırıp arkasını dönerek gitmenin mümkün olmadığını herkes bilmeli." diye tepki gösterdi.