Fatih Terim: Çin'den teklif aldım

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Çin'in son yıllarda futbola yaptığı yatırımları değerlendirirken kendisine de Çin'den teklif geldiğini ve bu teklifi düşüneceğini açıkladı.

'ÇİN'DEN TEKLİF ALDIM'

La Gazzetta Dello Sport’a konuşan Fatih Terim, eski kulübü Milan’ın Çinli yatırımcılar tarafından satın almasını değerlendirdi.

Terim bu sırada bir transfer teklifi aldığını da söyledi. Deneyimli teknik adam, "Berlusconi'siz bir Milan düşünülemez. Çinliler her şeyi satın alıyorlar. Bu inanılmaz. Bana da teklif geldi. Düşüneceğim." ifadelerini kullandı.

5+2 YILLIK İMZA

Fatih Terim, Ünal Aysal ile yaşanan krizin ardından 2013 yılında Galatasaray'dan ayrılarak Türkiye Futbol Direktörü olarak göreve başlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu ile 5+2 yıllık sözleşme imzalayan Terim'in, opsiyon kullanılmazsa Haziran 2018'de görevi sona erecek.

FİORENTİNE VE MİLAN'I ÇALIŞTIRMIŞTI

Şu anda Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yapan Terim, Galatasaray ve Milli Takım ile büyük başarılara imza atmıştı.

Türkiye dışında daha önce İtalya’da Fiorentina ve Milan kulüplerini çalıştırmıştı.