Fatih Terim Moldova maçı öncesi konuştu

Türkiye Sportif Direktörü Fatih Terim, Moldova maçı öncesi basın toplantısında Emre Mor hakkında konuştu.

"EMRE MOR DAHA FAZLA KOLEKTİF OLMASI LAZIM"

Emre Mor'un önemli bir yetenek olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Hepimiz kabul ediyoruz ki çok önemli bir yetenek ancak o da kabul ediyor ki bir takım şeyleri zaman içerisinde değiştirmesi lazım. Ben zaman zaman konuşuyorum daha fazla kolektif olması lazım. Futbolu doğru oynamayı ilerletmesi lazım.''

Basın toplantısında satırbaşları şöyle:

"GENÇ OYUNCULARA DA ŞANS VERECEĞİM"



"Kadro hazır olsa hemen veririm. Hiçbir sorun yok. Bu akşam saat 22.30'a aldığımız bir MR randevusu var bir iki oyuncu için. Bugün itibari ile kadromuz belli değil. Genç oyunculara da şans vereceğim. Bu aday kadromuzdaki yeni yüzlerin performansını görmemizi sağlayacak. Milli maçın puan maçı ya da hazırlık maçı diye bir ayrımı olmaz. Yarın da tavrımız aynı olacak, galibiyetle bitirmek arzumuz.

"ALT LİGLERDEKİ TÜM FUTBOLCULARI İZLİYORUZ"

Alt liglerden birçok oyuncu çağırdım takıma bu zamana kadar. Aşağı yukarı Ocak ayından itibaren bütün milli takım hocaları 2. Lig, 3. Lig ve TFF 1. Lig'e gidiyor. Nisan ayının bitişi veya içerisinde 2 ve 3'ün karmalarının seçilenlerinin bir arada izleneceği bir turnuva yapacağız Antalya'da. Ben de gideceğim. Genç takımlardan en üst liglere kadar hepsi seyrediliyor.

"ALTYAPILAR AKRABALARIN ÇALIŞACAĞI YERLER DEĞİL"

Dolayısıyla altyapılar, amcamın oğlu, dayımın oğlu, akrabaların çalışacağı yerler değil. Altyapıları bir bilene teslim etmek zorundasınız. Ben geldim, bir ekip kurdum, iki sene sonra ben gidiyorum. Bu Fatih Terim'in adamı diye o kadar önemli insan yerlerinden edilmez. Ben değişirim, başkanlar değişir ancak kulübün profesyonelleri mümkünse değişmez. Onlar kulübün hafızasıdır. Geçen gün size basın toplantısında söyledim."





