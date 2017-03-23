Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak Finlandiya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Terim, yabancı kuralının değişmesini isteyen kulüplere 2018-2019 sezonunun sonuna kadar bir değişiklik olmayacağını bildirdi.

İşte Terim'in sözleri:

TÜM ÜST DÜZEY LİGLERDE SERBEST

Tecrübeli teknik adam, "Yabancı kuralı konusunda teklifi ben yaptım, yasaklardan arınarak. Bulunduğum konum milli takım hocası. Bugün dünya şampiyonu Almanya'da 9 tane diğer ülkelerden oyuncu var; biz bunu da kullanmıyoruz. Arkadaşlarımla biz çok büyük bir araştırma yaptık, sayın başkana sunum yaparken kendi ülkemizin her türlü şartlarınız inceledik, dünyadaki bütün uygulamaları da. Yabancı uygulamasında şartlı sınırsız uygulaması var, ikincisi futbolumuzun marka değerini de arttırmak istedik ki bundan da durumu ortadadır. Bizim sistemimizde 14 Türk mecburi, bir kadro içerisinde 15-21 arasında oyuncu olacak dedik (Bu sene 3, seneye 4). Ben, yabancı serbestinden korkmadım, 18 kulübün de temsil edildiği ortamda bir sunum yaptım, bittikten sonra alkışlandı. Baktığımızda Avrupa'nın üst düzey liglerinde de serbest. AB ülkelerinde otomatik olarak serbest'' dedi.

Fatih Terim'den yabancı kuralı açıklaması İZLE

YABANCI KURALI HİÇBİR ŞEYE MANİ DEĞİL

Terim, ''Türk futbolcusunun dışarı gitmesini istiyoruz, Türk Milli Takımı, yabancı serbesti başladıktan sonra Avrupa şampiyonasına gitmiştir. Biz bu kuralı da 4 sene olarak açıkladık, kurallar hemen kaldırılamaz, değiştirilemez. Eskiden 6+2'de Türk futbolcular da içeride kalmak için düşünüyordu ama bugün daha farklı şeyler var. Emre dışarıda, Arda dışarıda, Enes dışarıda. Ben yabancı kuralının, Türk futbolcunun korunması için yapıldığını savunuyorum. Kulüpleri mali disiplin altına almak da söz konusu olabilir. Ülkemizde Porto, Ajax altyapıya önem veren takımlar olarak gösteriliyor, ağzımızın suyu akıyor. Porto'da %55-60 yabancı oyuncu oynuyor. Yabancı kuralı hiçbir şey için size mani değil" ifadelerini kullandı.

ALLAH AYETİ DEĞİŞMEZ, İNSAN KURALLARI DEĞİŞEBİLİR

Yerli oynatmak isteyenin oynatabileceğini kaydeden Terim, "Bizim açıklamamızda 2018-2019'da bu proje bitiyor. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum, çok zorlanıyorsan almayın. Yabancı futbolcu alma zorunluluğu mu var? Almayın o zaman. Avrupa'daki üst düzey ülkeler, ne uyguluyorsa biz de onu uyguladık. Porto'da %39 yerli oyuncu var ama yine de yetiştiriyor. Barcelona? Barcelona'da yabancı oyuncu çok. Yetiştir miyor mu? Yetiştiriyor. Altyapılarda da ilginç veriler var. Bizim altyapımızdan çıkanların yüzdesi 7-8, Portekiz'de yüzde 21. Bizim yabancı kuralımız, oyuncu yetiştirmeyi önlemiyor. Herkesin yasaklardan kurtulduğu bir dönemde, ben de milli takım hocası olarak yabancı kuralının kalkmasını düşünüyorum. Türk oyuncusuyla en büyük başarıları kazanmış bir adam olarak, Türk oyuncusuna dokunmak ister miyim? Türk oyuncular da yarışmanın içerisinde olmak zorunda, bu başarıyı getirecek. Allah kanunları değişmez, insan kanunları değişir ama 2018-2019 sezonuna kadar yabancı kuralı budur" şeklinde konuştu.