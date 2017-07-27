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Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in ayrılığının ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü makamını da kaldırma kararı aldı.

Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı
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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasının ardından "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu merak edilmeye başlandı.

YENİ HOCA ÖZDİLEK Mİ?

2 Eylül'de Ukrayna ve 5 Eylül'de de Hırvatistan ile oynanacak maçtan önce teknik direktör sorusunu kesin olarak çözmek isteyen Türkiye Futbol Federasyonu, kısa bir süre önce Fatih Terim'in birinci yardımcılığına Mehmet Özdilek'in getirmişti.

MAKAM DA KALDIRILDI

Terim ile yolların ayrılmasının ardından TFF, yapılan toplantıda Türkiye Futbol Direktörlüğü makamını da kaldırdı.

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