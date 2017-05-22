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F.Bahçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Fenerbahçe Spor Kulübü, kazanılan Euroleague zaferini tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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F.Bahçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı Turkish Airlines Euroleague Final Four’da, finale kalarak rakibi  Olympiacos’u   80-64'lük skorla mağlup eden Erkek Basketbol Takımımız, şampiyonluğa ulaşarak camiamızı ve ülkemizi gururlandırmıştır.


Tüm ülkemizi ve camiamızı sevince boğan, takımımızı AVRUPA’NIN EN İYİSİ yapan bu neticenin hemen akabinde bizzat kendisi telefonla arayarak sevincimizi paylaşan ve zaferimizi kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu süreçte verdiği destek ve ilgi için teşekkür ederiz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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