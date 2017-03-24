F.Bahçe Inter'den Gabigol'ü kiralıyor

UEFA kriterleri nedeniyle önümüzdeki sezon transferde hesaplı adımlar atmak zorunda olan Fenerbahçe, kiralık oyunculara ağırlık verecek. Birçok futbolcunun kendisi, kulübü ve menajerleriyle şimdiden temaslar kurulmaya başlandı. Eski göz ağrısı Gabriel Barbosa da bu isimlerden biri.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Sezon başında yüksek bonservis ücretine takılan ve Inter'e kaptırılan 20 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Çizme ekibinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sadece 7 maçta şans bulan (hepsinde de sonradan oyuna girdi) solak yıldız, bir kez fileleri sarsabildi.

Fenerbahçe'nin 'Gabigol' lakaplı genç yeteneğin menajeri Wagner Riberio ile geçtiğimiz günlerde temasa geçtiği ortaya çıktı. Riberio'nun, Gabigol'ün birçok talibinin olduğunu sarı-lacivertli yetkililere ilettiği, "Inter kiralık vermeyi kabul ederse ilk sizinle görüşeceğiz" sözü verdiği öğrenildi.