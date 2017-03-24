F.Bahçe'den Mehmet Ekici'ye 1 milyon Euro daha

Devre arası transfer döneminin tartışmasız adından en çok söz ettiren oyuncusu Mehmet Ekici, İstanbul’a gelmek için gün sayıyor...

Sarı-lacivertli yöneticiler sezon sonunda serbest kalacak oyuncuyla şimdiden söz keserken, yapılan ön protokolün detayları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

BEŞİKTAŞ'A GİTMEDİĞİ İÇİN ÖDÜLLENDİRİLECEK

Aatıf'ın Trabzonspor’a gitmemesi üzerine F.Bahçe ocakta 10 numara takviyesi yapamasa da yüklü bir bonservis bedeli ödemekten kurtulmuştu.

O dönem Trabzonspor, Mehmet’i Beşiktaş’a göndermek için yoğun çaba harcarken oyuncu “F.Bahçe’den başta takımda oynamam” diyerek kadro dışı kalmayı bile göz aldı.

O restten sonra bordo-mavili takımla idmanlara bile çıkamayan oyuncu, sarı-lacivertli idareciler tarafından ödüllendirilecek.

1 MİLYON EURO İMZA PARASI

Yarın 27 yaşına basacak futbolcuyla 3 yıllık kontrat yapacak olan Kanarya, senelik 2.2 milyon Euro garanti ücret verecek.

15 bin Euro maç başı alacak olan yıldız imza parası ile ödüllendirilecek. Başkan Aziz Yıldırım “Bizi isteyeni biz de isteriz. Helal olsun Mehmet’e. Dik duruşundan asla ödün vermedi. Onun bu hareketini mükafatlandırmalıyız” ifadelerini kullanırken oyuncuya 1 milyon Euro’luk imza parası jesti yapılacağı öğrenildi.

İstanbul'da ev bakmaya başlayan Mehmet Ekici’nin sezon biter bitmez Trabzon’dan ayrılıp F.Bahçe’ye imza atması bekleniyor.