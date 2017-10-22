Feghouli'nin penaltı isyanı

Maçı ve skoru değerlendiren Feghouli, "Taraftarlar bizi harika bir şekilde karşıladı. Ancak sonuçla onları hayal kırıklığına uğrattık. Ufak detaylardan dolayı berabere kaldık. Daha iyisi olabilirdi, boşa gitti" dedi.

"KIRMIZI KART BİZİ PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLEDİ"

Kendisinin içinde olduğu ve penaltı bekledikleri pozisyon konusunda görüşleri sorulan Feghouli "Penaltı vardı orada. Yan hakeme de yakın bir pozisyondu. Onun da gördüğünü düşünüyorum. Kırmızı kartı en iyi olduğumuz anda gördük. Bu bizi psikolojik olarak etkiledi ve daha kapanık bir oyun oynamak zorunda kaldık." yanıtını verdi.