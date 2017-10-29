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Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe Doğuş'a 83-62 mağlup oldu.

Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı yendi
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray Odeabank'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Fenerbahçe Doğuş skor üstünlüğünü 40 dakika boyunca koruyarak 83-62 kazandı.

Fenerbahçe böylece ligde üçüncü galibiyetini alırken, sarı-kırmızılılar ikinci kez mağlup oldu.

FENERBAHÇE BAŞTAN SONA ÜSTÜN OYNADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Doğuş, Guduric ve Melih'in sayılarıyla 5-0'lık üstünlüğü yakaladı. Sarı-lacivertliler, Ahmet Düverioğlu'nun pota altındaki etkili oyunuyla 5. dakikada ise farkı 10 sayıya çıkardı: 3-13. Aldığı moladan sonra toparlanan Galatasaray Odeabank; Hopson, Summers ve Hardy ile 7-0'lık seri yakalayarak farkı 7. dakikada 3 sayıya indirdi: 10-13.

Sloukas ile oyun üstünlüğünü yeniden eline alan konuk ekip ilk çeyreği 21-12 önde bitirdi. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikayı 30-24 önde geçti. Savunma sertliğini arttıran konuk ekip Barış Hersek'in basketiyle ilk yarının bitimine 2 dakika kala 12 sayılık farka ulaştı: 26-38. Sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına da 43-31'lik üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe Sinan Güler'in basketiyle başlayan Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 34-51. Galatasaray Odeabank, Renfroe'nin çabalarıyla farkı kapatmaya çalışsa da hücumda etkili olan sarı-lacivertliler, Egehan Arna'nın son saniye üçlüğü ile bu çeyreği de 63-40 önde tamamladı.

Galatasaray Odeabank son çeyreğe 4-0'lık seri ile başlasa da oyun üstünlüğünü kısa sürede yeniden eline alan konuk ekip, son 5 dakikaya 74-52 üstün girdi. Kalan bölümde de etkili olan Fenerbahçe Doğuş, maçtan 83-62 galip ayrıldı.

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