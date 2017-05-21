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Fenerbahçe Euroleague'de final maçına çıkıyor

Basketboldaki en büyük kupayı kazanmak için parkeye çıkacak olan temsilcimiz F.Bahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek tarih yazmak istiyor.

Fenerbahçe Euroleague'de final maçına çıkıyor
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THY Euroleague Final Four'da Real Madrid'i yenerek finale çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam saat 21.00'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Türk basketbol tarihinin en büyük kupasını kazanmaya çok yakın olan sarı-lacivertliler, Yunan ekibini yenerek bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

ANLAMLI KARİKATÜR

Dev maça saatler kala Fanatik gazetesinden anlamlı bir karitatür geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar tarihi maç öncesi Mehmet Özdemir imzası taşıyan karikatürü sosyal medyadan paylaşarak kupaya olan inancını gösteriyor.

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