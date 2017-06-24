Fenerbahçe Gil Dias transferinde sona geldi

Pepe'nin, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Quaresma ile konuştuktan sonra Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Transfer olduğu takımlardan ilginç taleplerde bulunan futbolcu ve teknik direktörleri sizler için derledik.

Real'den Mbappe için 135 milyon euro

1 Bruma'nın İspanya'ya attığı müthiş gol İZLE Galatasaray'dan ayrılan yıldız futbolcu, İspanya ağlarını harika bir golle sarssa da takımını mağlubiyetten kurtaramadı.

2 Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Video Hakem Sistemi, bir çok pozisyonda devreye girdi ve maçların sonucu değişti.

3 Aykut Kocaman ile Volkan Demirel tatile çıktı Aykut Kocaman, Volkan Demirel'le birlikte hem tatil yapmak hem de takım hakkında fikir alışverişinde bulunmak için Bodrum'a gitti.

4 Lewandowski Chelsea'ye transfer oluyor Geçtiğimiz günlerde Ancelotti'yi ve takım arkadaşlarını eleştiren Lewandowski'nin kendisini isteyen Chelsea'ye transfer olacağı öğrendi.

5 Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak Göztepe'yi 14 yıllık aranın ardından Süper Lig'e çıkarmasına rağmen görevine son verilen Yılmaz Vural, Katar'dan teklif aldı.

6 Aykut Kocaman Konya'daki sistemi F.Bahçe'ye getiriyor Aykut Kocaman, Konyaspor'da kullandığı 'Robotic Eye' adı verilen Görüntü Analiz Sistemi uygulamasına Fenerbahçe'de de yer verecek.

7 Sow'un yeni takımı İtalya'dan İnzaghi'nin çalıştırdığı Lazio'nun, bonservisi Al-Ahli'de olan Moussa Sow'u transfer edeceği öğrenildi.

8 Galatasaray'ın rakibi belli oldu Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'nda İsveç'in Östersunds takımı ile eşleşti

9 Juventus traktör yüzünden Moise Kean'i kaybedecek 2000 doğumlu genç futbolcu Kean'in babası, Juventus'un kendisine vaat ettiği traktörü almadığı için sözleşme uzatmayacaklarını söyledi.