Fenerbahçe-Krasnodar maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu Rövanş maçında Rusya'nın Krasnodar takımıyla Fenerbahçe arasında 22 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek.
MAÇ 20.00'DA BAŞLAYACAK
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 20.00'da başlayacak karşılaşmada Pawel Raczkowski'nin yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Michal Obukowicz yapacak.
Radoslaw Siejka'nın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Tomasz Musial ve Tomasz Kwiatkowski olacak