Fenerbahçe Melli ile anlaştı

Final Four öncesi Fenerbahçe'nin Nicolo Melli'nin transferi konsuunda anlaşma sağladığı öne sürüldü

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Fenrbahçe'nin bu transfer için Melli ile uzun süredir görüşme halinde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe Genel Menajeri Maurizio Gherardini ve Luigi Datome'nin Melli'yi ikna etme konusunda özel olarak gayret gösterdiği ve İtalyan uzunun uzun vadeli bir kontrat imzalamayı kabul ettiği ifade edildi.

TRANSFERE SICAK BAKIYORDU

Sezon içerisinde Avrupa basını tarafından ismi Fenerbahçe ve Real Madrid ile anılan Brose Baskets Bamberg'in İtalyan yıldızı Nicolo Melli, transfer için yeşil ışık yaktı.

TuttoSport'a konuşan Melli, "Herhangi bir ihtimali yok saymak istemiyorum. Şu an geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum ama benimle ilgilenen büyük takımların olması muhteşem bir duygu." dedi.