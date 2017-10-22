Fenerbahçe Samandıra'da tezahüratlarla karşılandı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı, sarı lacivertli taraftarlar takımlarını tesislerde tezahüratlarla karşıladı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'den iyi oyun bekleyen sarı lacivertli taraftarlar yine istediğini alamazken, 0-0'lık skorun verdiği 1 puanla yetindi.

Fenerbahçe takım otobüsünün Samandıra'ya gelişini tesislerde bekleyen taraftarlar, tezahüratlar ve meşalelerle karşıladı.

SOSYAL MEDYADA İSYAN VAR

Galatasaray'ın 10 kişi kaldığı bölümlerde dahi rakibinin üzerine gidemeyen bir Fenerbahçe olduğunu ve bunun sorumlusunun Aykut Kocaman olduğunu düşünen sarı lacivertli taraftarlar, teknik adamı korkaklıkla suçladı.

Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada Aykut Kocaman'ın yerine Trabzonspor ile yollarını ayıran eski hocası Ersun Yanal'ı takımda görmek istediklerini belirttiler.