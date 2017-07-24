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Fenerbahçe-Sturm Graz maçı bilet fiyatları

Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile İstanbul'da oynayacağı ikinci maçın bilet fiyatları belli oldu.

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Fenerbahçe-Sturm Graz maçı bilet fiyatları

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla 3 Ağustos Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıktı.

EN UCUZ BİLET 50 LİRA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 50 ila 240 lira arasında değişen biletlerin sadece "www.passo.com.tr"den satışa sunulduğu belirtildi.

Biletleri bugün Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerinin, yarın ise Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerinin satın alabileceği ifade edildi.

Genel satışın ise 26 Temmuz Çarşamba günü başlayacağı kaydedildi.

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