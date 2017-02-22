Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tezahürat

Kadıköy'de Krasnodar ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de maçın son dakikalarında tribünler karıştı.

YÖNETİM İSTİFA

Taraftarlar "yönetim istifa" tezahüratlarının ardından alkışlı protestoya geçti. Yönetim dışında protestolardan nasibini alan bazı futbolcular da oldu. Sakatlanarak maçı tamamlayamayan Volkan Demirel de yoğun tepkilere maruz kaldı.

AZİZ İSTİFA ALİ KOÇ BAŞKAN

Maçının son dakikalarına doğru Fenerbahçe'de tribünler, Ali Koç'un bulunduğu locaya doğru dönerek, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" şeklinde tezahürat yaptı.