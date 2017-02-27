Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto

Sarı-lacivertli takım, Gaziantepspor ile yaptığı karşılaşmanın hemen ardından İstanbul'a döndü. Taraftarlar, takımlarının son dönemde aldığı kötü sonuçları 22. haftada da sürdürmesinin ardından sosyal medyada organize olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya geldi.

YÖNETİM ALEYHİNE TEZAHÜRATLAR

Burada takım uçağını bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, yönetim ve oyuncular aleyhine tezahüratlarda bulundu. Emniyet güçleri, olay çıkmaması için havalimanı çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

OYUNCULAR BİR SÜRE SABİHA GÖKÇEN'DEN ÇIKAMADI

Fenerbahçeli futbolcuların havalimanından çıkmak için hazırlık yaptığı sırada 150 kadar taraftar, oyuncular aleyhine tezahürat yapmaya başladı. Bu nedenle futbolcuların havalimanından çıkışı bir süre bekletildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından çıkan sarı-lacivertli kafile, otobüse bindirildi.

Bu sırada taraftarlar meşale yakarak "Aziz Yıldırım istifa", "Yönetim istifa", "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" şeklinde sloganlar attı.

Oyuncuları taşıyan otobüs, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Takımı protesto eden taraftarlar, havalimanında bir süre daha oyuncular ve yönetim aleyhine tezahürat yaptıktan sonra olaysız bir şekilde buradan ayrıldı.