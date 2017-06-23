Fenerbahçe Visca için devrede

Fenerbahçe transferde gözünü Medipol Başakşehir'den Edin Visca'ya çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Başakşehir yönetimiyle temasa geçerek transfer için ilk adımı attı.

NTVSpor'un haberine göre; İki kulüp yetkilileri arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde sürmesi bekleniyor. Başakşehir oyuncuyu kadrosunda tutmak isterken, Fenerbahçe yüksek bonservis bedeli ödemek istemiyor.

AYRILIK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Visca ise sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor. Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Edin Visca'nın da ayrılmak gibi bir talebi yok. Bizimle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Asbaşkan Saral, Visca için geçtiğimiz yıl teklifler geldiğini hatırlatarak; "Visca için geçen yıl kulübümüze gelen 6,5 milyon avroluk teklifi kabul etmemiştik." şeklinde konuşmuştu.

Ancak sonrasında Boşnak oyuncunun yaptığı açıklamalar durumu değiştirdi. Visca; "Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı elde etmiş ve Başakşehir'de harika günler geçirmiş olsam da hayatımda ve kariyerimde yenilik için zamanın geldiğini düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük takımlarına transfer olmaya asla itiraz etmem." sözlerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Visca'ya ilk teklif yapan ekip Fenerbahçe oldu.

Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımından 2011'de Medipol Başakşehir'e transfer olan Visca bu sezon 43 resmi maçta forma giydi ve 10 gol attı.