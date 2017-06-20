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Fenerbahçe'de Perez harekatı

Fenerbahçe yönetimi, Van Persie'nin Feyenoord'a gitmesi durumunda Arsenalli Perez'i transfer etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de Perez harekatı
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Takımın başına Aykut Kocaman'ı getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Gelecek sezon mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar transferleriyle taraftarının yüzünü güldürmüştü.

VAN PERSİE OUT PEREZ İN

Eldeki mevcut golcülerden memnun olmayan yönetim, Van Persie'yi Feyenoord'a satıp yerine Arsenal'in forveti Perez'i almayı planlıyor.

Lucas Perez'in Arsenal'deki performansı - İZLE

Geçen sezon 17.1 milyon euro karşılığında Deportivo'dan transfer edilen İspanyol futbolcu, beklediği forma şansını bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor.

Hollandalı golcünün eski takımına dönmesi durumunda bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

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