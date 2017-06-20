Fenerbahçe'de Perez harekatı

Takımın başına Aykut Kocaman'ı getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Gelecek sezon mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar transferleriyle taraftarının yüzünü güldürmüştü.
VAN PERSİE OUT PEREZ İN
Eldeki mevcut golcülerden memnun olmayan yönetim, Van Persie'yi Feyenoord'a satıp yerine Arsenal'in forveti Perez'i almayı planlıyor.
Lucas Perez'in Arsenal'deki performansı - İZLE
Geçen sezon 17.1 milyon euro karşılığında Deportivo'dan transfer edilen İspanyol futbolcu, beklediği forma şansını bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor.
Hollandalı golcünün eski takımına dönmesi durumunda bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.