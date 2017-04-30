Fenerbahçe'den Aykut Kocaman ve Valbuena atağı

Dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşktirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelerin isteği üzerine söz alan Başkan Yıldırım, futbol takımı ile ilgili çok önemli mesajlar verdi. .

İLK SIRDA AYKUT KOCAMAN VAR

Takvim gazetesinin haberine göre, 2-3 teknik adamla görüşme yaptıklarını ve mayıs ayında futbolcu transferlerini duyuracaklarını söyleyen Yıldırım'ın görüştüğü hocaların 1. sırasında Aykut Kocaman olduğu ve Kocaman'ın da verdiği transfer listesinin ilk sırasında Lyon'lu Valbuena'nın olduğu bildirildi.

VALBUENA'YI O ZAMAN DA İSTEMİŞTİ

Kocaman'ın Valbuena'yı Fenerbahçe'nin başında olduğu dönemden bu yana çok istediği o zaman da transfer listesinin içinde sunduğu öğrenildi. Fenerbahçe birkaç hata içinde Kocaman'ı açıklayacak.