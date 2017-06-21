Fenerbahçe'den rekor kombine satışı

Türk basketbol tarihinin en büyük başarısına imza atarak Euroleague'de zirveye çıkan Fenerbahçe, taraftarlarından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

6601 KİŞİ KOMBİNE ALDI

Sarı-lacivertlilerin 2017-2018 sezonu için satışa çıkarttığı Ülker Sports Arena kombine kartları şu ana kadar 6601 kişi aldı. Bugüne kadar Türk basketbolundaki en yüksek kombine satış rakamına erişen Fenerbahçe yaptığı açıklamayla taraftarlına teşekkür ederken, kombine kart satışının devam ettiğini hatırlattı.

KOMBİNE FİYATLARI

Kombine kart fiyatları şu şekilde;

Saha İçi 1. Sıra 22.500 TL (tükenmiştir)

Saha İçi 2. Sıra 15.750 TL

Saha İçi 3. Sıra 13.500 TL

Kategori 1 / A 6.750 TL (tükenmiştir)

Kategori 1 / B 5.850 TL (tükenmiştir)

Kategori 1 / C-T 4.500 TL (tükenmiştir)

Kategori 1 (203-204-213-214) 3.200 TL (tükenmiştir)

Kategori 2 2.250 TL (tükenmiştir)

Kategori 3 1.650 TL (tükenmiştir)

Kategori 4 1.200 TL (tükenmiştir)

Kategori 5 800 TL Kategori 6 680 TL Kategori 7 590 TL