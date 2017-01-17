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Fenerbahçe'den Sosa atağı

Mehmet Ekici transferinde Trabzon'u ikna edemeyen F.Bahçeli idareciler, Beşiktaş'ın eski 10 numarası Sosa ile görüşmek için İtalya'ya gitti.

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Fenerbahçe'den Sosa atağı

Fenerbahçe, Jose Sosa'yı Milan Kulübü'nden kiralamak istiyor...

SOSA'YLA GÖRÜŞECEKLER

NTV Spor'un haberine göre; Milano'ya giden sarı-lacivertli yöneticiler, Arjantinli futbolcu ile bir araya gelerek transfer için ikna etmeye çalışacak.

Fenerbahçe bu transferi bitirerek orta sahasındaki yaratıcı oyuncu eksiğini kapatmayı amaçlıyor.

MİLAN'DA MUTSUZ

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Milan'a transfer olan Sosa; İtalya Ligi'nde 4'ü ilk 11'de, toplam 6 maçta forma giydi.

MEHMET EKİCİ'NİN RÖVANŞI ALINACAK

Aziz Yıldırım, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Mehmet Ekici transferini engellemesinin ardından, siyah-beyazlıların eski yıldızını Türkiye'ye getirerek rövanşı almayı planlıyor.

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