Fenerbahçe'den Sosa atağı

Fenerbahçe, Jose Sosa'yı Milan Kulübü'nden kiralamak istiyor...
SOSA'YLA GÖRÜŞECEKLER
NTV Spor'un haberine göre; Milano'ya giden sarı-lacivertli yöneticiler, Arjantinli futbolcu ile bir araya gelerek transfer için ikna etmeye çalışacak.
Fenerbahçe bu transferi bitirerek orta sahasındaki yaratıcı oyuncu eksiğini kapatmayı amaçlıyor.
MİLAN'DA MUTSUZ
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Milan'a transfer olan Sosa; İtalya Ligi'nde 4'ü ilk 11'de, toplam 6 maçta forma giydi.
MEHMET EKİCİ'NİN RÖVANŞI ALINACAK
Aziz Yıldırım, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Mehmet Ekici transferini engellemesinin ardından, siyah-beyazlıların eski yıldızını Türkiye'ye getirerek rövanşı almayı planlıyor.