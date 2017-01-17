Fenerbahçe'den Sosa atağı

Aziz Yıldırım: Bu ülkede hakem terörü var

Son dönemin en çok tartışmalı kararlarının yaşandığı sezonun ilk yarısında, maçları yöneten hakemlerin kazandıkları para belli oldu.

Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında söylediği sözlere cevap veren Yusuf Namoğlu, ''Benim geçmişim, kişiliğimin garantisidir'' dedi.

Spor Toto Süper Ligi'nin 17. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Osmanlıspor'u Talisca ve Cenk'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları değerlendiren Şenol Güneş, ''Herkes önce kendini değiştirsin'' dedi.

Mehmet Demirkol ve Rıdvan Dilmen, aylar sonra sahalara golle dönen Talisca'yı iki yıldız futbolcuya benzetti.

1 UEFA'nın en riskli kulüpler listesinde F.Bahçe zirvede F.Bahçe, UEFA Avrupa Kulüp Futbolu Raporu'nda maddi anlamda geleceği en riskli 20 kulüp listesinde zirvede yer aldı.

2 FIFA 2016 Puskas ödülünü Faiz Subri kazandı - İZLE 2016 yılının en güzel golünü atan futbolcu unvanının sahibi bu kez Pinang takımından Mohd Faiz Subri oldu.

3 Reina saldırısını öven hakemin lisansı iptal edildi Sosyal medyada Reina saldırısını öven TFF hakemi Süleyman Belli'nin lisansı iptal edildi.

4 Arda gol attı Barcelona 5'ledi Barcelona, Arda Turan'ın gol attığı maçta Las Palmas'ı 5-0 yenerek puanını 38'e yükseltti.

5 Volkan Şen'i Karavayev bitirdi Karavayev'in transfer edilmesinin ardından kendini göstermek için hazır olmadığı halde sahaya çıkan Volkan Şen, hırsının kurbanı oldu.

6 Olcay Şahan resmen Trabzonspor'da Olcay Şahan, basın önünde düzenlenen töreninde kendisini bordo-mavili kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

7 Trabzon Mehmet'i Beşiktaş'a verdi Beşiktaş, Olcay Şahan artı bir miktar para karşılığında Mehmet Ekici'yi transfer etti.

8 All-Star'da kadın taraftarın smacı mest etti - İZLE Spor Toto All-Star 2017'de seyirciler arasında bulunan Gizem isimli bir taraftar, akrobatik smaç basarak izleyenleri büyüledi.

9 Aziz Yıldırım: Bu ülkede hakem terörü var Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor maçı sonrası çok sert açıklamalarda bulundu.