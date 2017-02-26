Fenerbahçeli futbolcuların gönlünde Aykut Kocaman var

Geçen yıl Konyaspor'a tarihinin en başarılı dönemini yaşatan Aykut Kocaman, bu yıl yeşil-beyazlı ekiple son günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Konyaspor'un resmi sitesinden takımın toparlanmasına yönelik yaptığı açıklamayı Aykut Kocaman doğru bulmadığını ifade etmişti.

KOCAMAN KONYASPOR'DAN AYRILACAK

Konyaspor yönetimi bütün bu yaşananlara rağmen Aykut Kocaman'a yeni bir sözleşme teklif etmişti. Dün akşam oynanan Trabzonspor maçının ardından Aykut Kocaman 'Gelecek yıl takımda kalacak mısınız?' sorusuna '1-2 hafta içinde yönetime düşüncelerimi ileteceğim' diyerek cevap verdi ancak Kocaman'ın Konyaspor ile yolları ayıracağı artık sır değil.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR İSTİYOR

Aykut Kocaman-Konyaspor cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe-Advocaat birlikteliği de pamuk ipliğine bağlı. Her maç sonunda Advocaat'ın istifası ya da yönetim tarafından gönderilmesi söz konusu.

Bir dönem Aykut Kocaman ile çalışan Fenerbahçeli futbolcular Mehmet Topal, Volkan Demirel, Sow, Salih Uçan, Stoch gibi isimler ise Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesini çok istiyor.

KOCAMAN İLE ŞAMPİYONLUK VE YARI FİNAL

Takım arkadaşlarına Kocaman dönemini anlatan futbolcular adeta o dönemi özlediklerini söylüyor. Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile 2010-2011 yılında 17'de 16 yaparak şampiyon olmuştu. Aynı zamanda Kocaman ile bir de Avrupa Ligi yarı finali oynama başarısı mevcut.

YILDIRIM-KOCAMAN GERGİNLİĞİ

Ancak akıllardaki soru işareti Aziz Yıldırım. Bilindiği gibi Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım ile sorunlu ayrılmıştı, Yıldırım ise 'Ben varken Aykut Kocaman bu takımda çalışamaz' demişti. Bütün bunların yanında Aziz Yıldırım bir basın toplantısında Aykut Kocaman ile ilgili soruların sorulması üzerine 'Fenerbahçe'nin menfaatleri için her şeyi yaparım' diyerek Kocaman'ın yeninden takımın başına geçebileceği sinyalini vermişti.

Son yılların en karışık dönemini yaşayan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın takımın başına yeninden geçip geçmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.