Fenerbahçe'nin 4. yıldız sloganı hazır

Fenerbahçe'nin bu sezon ligde kötü gidişi tribünleri de vurdu. Sosyal medyada taraftarların "Yönetime tepki olarak gelecek sezon kombine almayalım" şeklinde yorumlar yapması Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Fenerbahçe yönetimi, düşen taraftar sayısını gelecek sezon artırmak için yeni projeler geliştiriyor.

YENİ SLOGAN HAZIR

Yöneticilerin gelecek sezon kombine satışlarını artırmak için bir slogan buldukları belirlendi. Yeni slogan ise "Sen olmazsan 4. yıldız olmaz." şeklinde. Yöneticilerin yeni sezon kombinelerini satışa sunarken bu sloganı kulanacakları ve yeni sezon teknik direktörlüğe getirilmesi planlanan Aykut Kocaman'ı da bu kampanyada kullanacağı öğrenildi.

KÖTÜ SONUÇLAR TRİBÜNÜ VURDU!

Fenerbahçe'nin bu sezon aldığı kötü sonuçlar tribünleri de vurdu. Her zaman takımına destek olan sarı-lacivertli taraftarlar bu sefer tribünleri boş bırakırken son maçı sadece 9 bin kişi takip etti..