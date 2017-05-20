Fenerbahçe'nin finalde rakibi Olympiakos

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague'de finalistler belli oldu.

FENERBAHÇE-OLYMPİAKOS FİNALİ

İstanbul'da düzenlenen Euroleague Final-Four'da yarı final maçları nefes kesti. Günün ilk maçında Yunan temsilcisi Olympiakos, Rus ekibi CSKA Moskova'yı 82-78 yenerek ilk finalist oldu.

Günün ikinci maçında ise parkeye temsilcimiz Fenerbahçe çıktı. Baştan sona üstün oynadığımız maçı Real Madrid karşısında 84-75 kazandık ve finalde Olympiakos'un rakibi olduk.

Fenerbahçe 84-75 Real Madrid maçın özeti İZLE

MADRİD MAÇI SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Fenerbahçe'nin Real Madrid'i yendiği karşılaşmanın ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Maçın öne çıkan isimlerinden Udoh başta olmak üzere birçok Fenerbahçeli basketbolcuya övgüler dizildi.