Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalarak Play-Off turuna kaldı.
Bugün saat 14.00’te yapılacak kura çekiminin ardından sarı-lacivertli ekibin rakibi belli olacak.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
Suduva Marijampole (Litvanya)
AEK Larnaca (Güney Kıbrıs)
Shkendija Tetovo (Makedonya)
Rosenborg BK (Norveç)
Sheriff Tiraspol (Moldova)
AEK Athens (Yunanistan)
FH Hafnarfjardar (İzlanda)
Viitorul Constanta (Romanya)
Vardar Skopje (Makedonya)
Kızıl Yıldız (Sırbistan)
Apollon Limassol (Güney Kıbrıs)
FC Oleksandriya (Ukrayna)
Videoton Fehérvár (Macaristan)
Panathinaikos (Yunanistan)
Östersunds FK (İsveç)
Maritimo Funchal (Portekiz)
FC Utrecht (Hollanda)
SCR Altach (Avusturya)
Hajduk Split (Hırvatistan)
NK Osijek (Hırvatistan)
NK Domzale (Slovakya)
Skenderbeu (Arnavutluk)