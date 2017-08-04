Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

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Eskişehir Stadı bir açıldı pir açıldı

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Beşiktaş Negredo'nun transferini hazırladığı video ile açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'i tebrik etti

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Wladimir Klitschko'nun en iyi nakavtları

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Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, Barcelona'dan PSG'ye rekor bonservis bedeliyle yapılan Neymar transferini yorumladı.

Mourinho: Neymar'a verilen para çok değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sturm Graz maçı sonrası Avrupa Ligi'nde tur atlayan sarı lacivertli ekibi soyunma odasında tebrik etti.

Mircea Lucescu'nun Türkiye A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olması, ülkesinde hem kutlanırken hem de eleştiri aldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yaşına rağmen ortaya koyduğu oyunla takdir toplayan Emre'yi aday kadroya çağırmayı planlıyor

Pepe, Negredo ve Lens gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, stoper bölgesine de Gustavo Gomez'i almayı planlıyor.

Uzun süredir golcü arayışı içinde olan Fenerbahçe yönetimi, Arsenalli futbolcu Perez'de imza aşamasına geldi.

West Ham United'dan bir miktar alacağı olan Feghouli'nin kulübüyle arasındaki sorunu çözer çözmez İstanbul'a geleceği öğrenildi

Feghouli'nin gecikme nedeni belli oldu

1 Fatih Terim işsizlik maaşı alacak Türkiye Futbol Federasyonu görevine son verdiği Fatih Terim'e her ay 1 milyon 193 bin lira işsizlik maaşı ödeyecek.

2 Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı Sezon sonu Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Bekir İrtegün, ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

3 Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE Galatasaray'ın Eskişehirspor ile yaptığı hazırlık maçında yeni transferler ortaya koydukları futbolla alkış topladı.

4 N'Diaye Galatasaray'da Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Osmanlısporlu Badou N'Diaye ile anlaştı.

5 F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.

6 Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi Mircea Lucescu, Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal ile yaptığı görüşmede Florya'nın tek patronu olmak istediğini söyledi.

7 Burak Yılmaz'dan F.Bahçe'ye şike göndermesi Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz, "Bir kez daha şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek F.Bahçe'ye göndermede bulundu.

8 Başakşehir'in muhtemel rakipleri Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş'a 3. torba müjdesi geldi. Başakşehir'i ise kurada zorlu rakipler bekliyor.

9 Simon Kjaer Sevilla'da Sevilla, Fenerbahçe'den Simon Kjaer'i kadrosuna kattı.