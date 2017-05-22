Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Avrupa basınında

Temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u finalde 80-64 yenerek şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli ekibimizin zaferi Türkiye'de olduğu kadar Avrupa basınında da çok konuşuldu.

YUNAN BASINI SLOUKAS'LA TESELLİ BULDU

Avrupa basınında dikkat çeken manşetler atılırken, Yunanlar Fenerbahçe'de oynayan Yunan basketbolcu Costas Sloukas'ın şampiyon olmasıyla avundu.

İşte Avrupa basınında zaferin yankıları;

Kathimerini (Yunanistan): Olympiakos'un çabası 48 saat içindeki ikinci mucizeyi sergilemeye yetmedi. Yeni Avrupa şampiyonları arasında Yunan oyuncu Costas Sloukas da var.

Sport24: Olympiakos kafa üstü çakıldı.

Ta Nea: Olympiakos, Fenerbahçe'yle başa çıkamadı.

Sport1 (Almanya): Fenerbahçe'nin zaferiyle ilk kez bir Türk takımı Euroleague'de zafer elde etti. Basketbolun zirvesinde kazanan Türkiye'den geldi. Fenerbahçe, Yunanistan'ın en yüksek seviyedeki takımına şans tanımadı.

Handelsblatt (Almanya): Fenerbahçe ilk kez Euroleague'i kazandı. Sırp antrenör Zeljko Obrodoviç, dokuzuncu kez bu kupayı kaldırarak, Avrupa'daki statüsünü ilan etti!

Euronews: Muhteşem Fenerbahçe, Avrupa'nın zirvesine oturmak için uzun bekleyişini sona erdirdi. Avrupa'nın en büyüğü olmak için yaklaşık 60 yıl boyunca süren bekleyiş sona erdi.