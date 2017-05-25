Fenerbahçe'nin Valbuena teklifi doğrulandı

Geçtiğimiz gün Fransız basınında Fenerbahçe'nin Mathieu Valbuena ile anlaştığı haberinin üzerine, Fransız kulübün başlanı Jean-Michel Aulas'tan sürpriz bir açıklama geldi.
3 YILLIK ANLAŞMA
Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Fenerbahçe'nin gündemindeki Valbuena'nın ayrılacağının sinyallerini verirken, "Fenerbahçe'nin önerdiği, Lyon'un kendisine öneremeyeceği 3 yıllık sözleşme, Valbuena'yı cezbetti'' açıklamasında bulundu.
Fransız basını geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Valbuena'ya 3 yıllık bir transfer teklifinde bulunduğunu ve tarafların anlaştığını iddia etmişti. 32 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon Lyon formasıyla 43 maçta, 10 gol ve 8 asist kaydetti. Valbuena'nın transferini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da çok istediği biliniyor.