Fenerbahçe'nin Valbuena teklifi doğrulandı

Bruma'nın menajeri Catio Balde, Galatasaray'ın teklif ettiği serbest kalma maddesini kabul etmediklerini ve masadan kalktıklarını açıkladı.

Girdiği bir pozisyonda yerde kalan ve ardından taklalar atarak abartılı sakatlık numarası yapan futbolcu, izleyenleri güldürdü.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un toplam borcu, geçen yıla oranla yüzde 31.5 arttı ve 6.5 milyar liraya ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'ı Pogba ve Mkhitaryan'ın golleriyle 2-0 yenen Manchester United şampiyon oldu.

Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

Galatasaray'ın efsane başkanları arasında olan Ali Tanrıyar tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

1 Galatasaray'ın yeni sezon formaları tanıtıldı Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği formalar düzenlenen lansmanla tanıtıldı.

2 Beşiktaş maçı öncesi Antep'te 7 futbolcu ayrıldı Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gaziantepspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 7 futbolcunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

3 Ozan Tufan gözaltına alındı Ülkeye kaçak yollarla araç sokan bir şebekeden araba temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Fenerbahçeli Ozan Tufan serbest bırakıldı.

4 Fenerbahçeli basketçiden Nusret açıklaması Fenerbahçe’nin kupa seremonisi sırasında Nusret’in de yer almasına tepki gösteren Barış Hersek açıklama yaptı: Nusret'in ne işi var orada?

5 Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı da Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki THY Avrupa Ligi finalini izledi.

6 Olympiakos Başkanı F.Bahçe'nin başarısını küçümsedi Mağlubiyeti hazmedemeyen Olympiakos Başkanı Giorgos Angelopoulos, Fenerbahçe'nin elde ettiği başarının çok özel bir şey olmadığını söyledi.

7 Arda Turan Barcelona'dan ayrılıyor İspanyol basını, Barcelona'nın yeni sezonda takımda düşünmediği Arda Turan'ın Çin'e transfer olacağını yazdı.

8 G.Saraylılardan Fatih Terim'e geri dön çağrısı - İZLE Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Kupası'nın yıl dönümünde yapılan kutlamaya katılan Fatih Terim'e ağlayarak 'yuvana dön' çağrısı yaptı.

9 Olympiakos taraftarı İstanbul'da taşkınlık çıkardı Euroleague Final Four'u için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla Beyoğlu esnafı arasında kavga çıktı.