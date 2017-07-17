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Fenerbahçe'nin yeni transferi Eljif Elmas İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 17 yaşındaki Makedonyalı Eljif Elmas, İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe, Makedonya'nın 17 yaşındaki genç yeteneği Eljif Elmas'ı Rabotnicki'den transfer etti. Elmas, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE'NİN BASKETBOLCUSU TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRDİ

Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan 17 yaşındaki genç oyunu için Fenerbahçe'nin Makedon basketbolcusu Pero Antiç'in devreye girdiği belirtildi.

Eljif Elmas, genç yaşına rağmen İspanya karşısında ilk kez Makedonya A Milli Takım formasını giydi. Elmas, Rabotnicki ile geçen sezon 35 maça çıkarken 7 gol attı, 7 de asist yaptı.

ELJİF ELMAS KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Eyl 1999

Doğum yeri: Skopje Makedonya

Yaş: 17

Boy: 1,82 m

Uyruğu: Makedonya

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: sağ ayak

Milli maç sayısı: 1

Güncel piyasa değeri: 500 bin euro

Geçen sezonki performansı: 35 maç / 7 gol, 7 asist

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