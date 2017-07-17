Fenerbahçe'nin yeni transferi Eljif Elmas İstanbul'da

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Cengiz Ünder Başakşehir'e veda etti

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Kendisini eleştiren seyirciyi etek giydirip korta çıkardı

Chiriches, Napoli ile Trento Calcio arasında oynanan hazırlık maçında muazzam bir gole imza attı.

Tudor'un saha içi değil, saha dışındaki tavırlarından dolayı Sneijder'in gönderilmesini istediği ortaya çıktı.

Ümit Özat, kitabında kendisi için "O yemeğe oturmadan kimse oturamazdı" diyen Alex'e sert bir dille cevap verdi.

Ümit Özat: Alex efendinin neden başarısız olduğu belli

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardıklarını, sırada Çin kulübünün olduğunu söyledi.

Belçikalı tenisçi Kim Clijsters, maç sırasında tribünden kendisini eleştiren bir seyirciyi korta davet etti.

Kendisini eleştiren seyirciyi etek giydirip korta çıkardı

Fatih Terim'den mekan sahibine: Seni o mangala sokarım

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Hırvat Marin Cilic'i 3-0 yenen İsviçreli Roger Federer, şampiyon oldu.

Galatasaray, Stoke City'den Fransız orta saha Giannelli Imbula ile prensip anlaşmasına vardı.

1 Süper Lig'de 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi 11 Ağustos'ta başlayacak olan Spor Toto Süper Ligi'nin maç programı yapılan fikstür çekiminin ardından belli oldu.

2 Tudor'un satılmasını istediği 9 futbolcu Transfer için kaynak oluşturulmasını isteyen Tudor, aralarında Hakan Balta'nın da bulunduğu 9 futbolcunun satılmasını talep etti.

3 Cengiz 15 milyon euroya Roma'ya satıldı Başakşehir, 640 bin euroya transfer ettiği Cengiz Ünder'i, 15 milyon euroya İtalyan devi Roma'ya sattı.

4 İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve ikinci turu geçmesi halinde Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

5 Şenol Güneş istediği oyuncuları açıkladı Şenol Güneş, aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu birçok futbolcunun adını vererek onlarla çalışabileceğini söyledi.

6 Cengiz Ünder Başakşehir'e veda etti Medipol Başakşehir, Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder için basın toplantısı düzenledi.

7 Fenerbahçe'de 2 yolcu var Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın, Stoch ve Aatif'ı takımda düşünmediği öğrenildi.

8 Feghouli Galatasaray'a imza atıyor Galatasaray'ın Feghouli için kulübü West Ham United ile anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

9 Fenerbahçe Milanlı Niang'ı transfer ediyor İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Milan forması giyen M'Baye Niang ile anlaşmaya vardığını yazdı.