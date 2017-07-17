Fenerbahçe'nin yeni transferi Eljif Elmas İstanbul'da

Fenerbahçe, Makedonya'nın 17 yaşındaki genç yeteneği Eljif Elmas'ı Rabotnicki'den transfer etti. Elmas, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte İstanbul'a geldi.
FENERBAHÇE'NİN BASKETBOLCUSU TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRDİ
Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan 17 yaşındaki genç oyunu için Fenerbahçe'nin Makedon basketbolcusu Pero Antiç'in devreye girdiği belirtildi.
Eljif Elmas, genç yaşına rağmen İspanya karşısında ilk kez Makedonya A Milli Takım formasını giydi. Elmas, Rabotnicki ile geçen sezon 35 maça çıkarken 7 gol attı, 7 de asist yaptı.
ELJİF ELMAS KİMDİR?
Doğum tarihi: 27 Eyl 1999
Doğum yeri: Skopje Makedonya
Yaş: 17
Boy: 1,82 m
Uyruğu: Makedonya
Mevki: Orta saha - On Numara
Ayak: sağ ayak
Milli maç sayısı: 1
Güncel piyasa değeri: 500 bin euro
Geçen sezonki performansı: 35 maç / 7 gol, 7 asist