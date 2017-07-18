Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Sırbistan ve Avrupa basketbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen ve Fenerbahçe Doğuş'un 2020-2021 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardığı Sırp forvet Marko Guduric bugün saat 12.00 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı’a indi.

F.BAHÇE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ

Sırp yıldız yaptığı açıklamada, “Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe’nin ne anlama geldiğini biliyorum, Türkiye’nin en büyük kulübü. Çok çalışmaya, takımla tanışmaya ve koçla birlikte olmaya hazırım” dedi.