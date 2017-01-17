Fernandao'dan Fatih Terim'e: Beni al hocam

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında takıma önemli katkı sağlayan ve Dick Advocaat için forvette iyi bir silah olan Fernandao milli takım tercihleri ve bazı konularda açıklamalarda bulundu.

İYİ İŞ ÇIKARIYORUM

Brezilya basınına konuşan başarılı oyuncuya hazırlık maçları dahil son 8 maçta 12 gol atmasının hatırlatılması üzerine, "Çok mutluyum, Tanrı'ya şükürler olsun, her şey yolunda gidiyor. Sezon başında sakatlandım. Geri dönmenin zor olacağını biliyordum. Bu nedenle, sezonun ikinci yarısında elimden gelenin en iyisini yapmayı umuyorum. Goller atıyorum ve iyi bir iş çıkarıyorum. Şu anda mutluyum. 7 maçta 11 gol attım. Bunu arıyordum, bunun için çalıştım ve şu anda çok mutluyum" dedi.

TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAMAK İSTİYORUM

Türkiye Milli Takımı için oynamak istediğini yineleyen Fernandao, "Bu halen planlarım arasında yer alan bir durum. Bu ülke için oynamak benim için çok büyük bir mutluluk olur. Aslında, şu anda durum biraz karışık fakat ben halen çok istiyorum. Türkiye'de neler yaptığımı görebildiklerini umuyorum. Bu formayı giymek bir onur olur. Eğer iş bana kalsaydı, kabul ederdim ancak insanların ne istediğini beklemek gerekiyor. Türkiye için oynamanın benim için onur olacağını net bir şekilde belirttim. Bu sezonun nasıl biteceğine bakalım, belki Türkiye'nin planları arasında olabilirim" dedi.

BREZİLYA FORMASI GİYMEK İSTEMİYORUM

Türkiye için oynamak istediğini vurgulayan Brezilyalı forvet, "Brezilya Milli Takımı forması giymek istemiyorum. Benim isteğim, Türkiye Milli Takımı için oynamak, başka bir ülke için değil. Brezilya'ya ve Brezilya Milli Takımı'na saygım var ancak Türkiye adına oynamak istiyorum. Eğer şansım olursa, iki kere düşünmem. Bunu, büyük bir memnuniyetle kabul ederim" ifadesini kullandı.