Fernandao sakatlık anını anlattı

Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta kolu kırılan Fernandao, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, sahalara daha güçlü döneceğine vurgu yaptı. Taraftara verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Brezilyalı golcü, sakatlık anını anlattı.

FERNANDAO SAKATLIK ANINI ANLATTI

"Sakatlık anı canımı çok yakan ve beni üzen bir andı. Kariyerim boyunca daha önce ciddi bir sakatlık yaşamamıştım. Bir sezonda ise iki defa ciddi sakatlıkla karşı karşıya kaldım." diyen Fernandao sahalara daha güçlü dönmek istediğini söyledi.

"Daha güçlü döneceğime ve Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edeceğime inanıyorum." ifadelerini kullanan deneyimli futbolcu, "Onlar bu süreçte bana ne kadar inandıklarını ve güvendiklerini gösterdiler. Daha güçlü olacağıma da inancım sonsuz.” sözlerini kullandı.

"GELECEK SEZON DÖNECEĞİM"

Fernandao sakatlığından ötürü zor günler geçirdiğini de söyledi. "Belki de sakatlığımın en zor dönemini yaşıyorum. Olabildiğince kıpırdamamaya çalışıyorum. En ufak bir harekette çok büyük ağrı oluyor. Uyumakta zorlanıyorum ama bunlar bir gün geçecek." diyen Brezilyalı futbolcu; "Bu sakatlığın aynı zamanda beni geliştireceğini de düşünüyorum. Doktorların verdiği bilgi ise, gelecek sezon öncesi hazırlık döneminde tekrar antrenmanlara katılabilecek durumda olacağım yönünde ama benim istediğim kamp öncesi hazır duruma gelmek." dedi.