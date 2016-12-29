Fernandao şov yaptı Fenerbahçe rahat kazandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında evinde Menemen Belediyespor'u konuk etti.

Fenerbahçe 1-0 Menemen Belediyespor Gol: Fernandao - İZLE

FENER RAHAT KAZANDI

Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 6-0 gibi farklı bir skorla rahat kazanırken golleri; Fernandao(38, 67, 78), Skrtel (41), Samed Karakoç(70) ve Stoch(84) attı.

Fenerbahçe 2-0 Menemen Belediyespor Gol: Martin Škrtel - İZLE

FERNANDAO HAT-TRICK YAPTI

Sarı lacivertlilerin Brezilyalısı Fernandao karşılaşmada attığı 3 golle hat-trick yaptı. Tecrübeli futbolcu ilk golünde de adeta Mousa Sow'a nazire yaptı.

Fenerbahçe 3-0 Menemen Belediyespor Gol: Fernandao - İZLE

PUANINI 7'YE ÇIKARDI

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle C Grubu'nda puanını 7'ye çıkardı.