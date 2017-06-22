Fernandao'ya talip çıktı

Fenerbahçeli Fernandao'yu Yunanistan Şampiyonu Olympiakos istiyor.

F.BAHÇE SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertliler ilk etapta iki kulüp arasındaki iyi ilişkileri de göz önünde bulundurarak teklife sıcak baksa da, arada maddi pürüzler bulunuyor.

Fenerbahçe'nin istediği kiralama bedeli ve Fernandao'nun yıllık ücreti Olympiakos'u zorluyor. Ücretlerde indirip yapılması durumunda önümüzdeki günlerde transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

EMENİKE SPARTAK MOSKOVA YOLUNDA

Diğer taraftan istenmeyen bir başka golcü olan Emenike'nin Spartak Moskova yolunda olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Nijeryalı forvetin, eski takımına dönmesi bekleniyor.

VAN PERSİE KALIYOR

Fernandao ve Emenike'ye talip çıkarken, beğenilmeyen bir başka golcü Robin Van Persie'nin ise, Aykut Kocaman'ın isteği üzerine önümüzdeki sezonda da takımda kalacağı öğrenildi.