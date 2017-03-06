Feyenoord teknolojiye yenik düştü

Sparta Rotterdam’ın sahasında gol çizgisi teknolojisinin olmaması Feyenoord'a 3 puana mal oldu.
GEÇEN HAFTA GOL TEKNOLOJİSİ İLE KAZANMIŞTI
Feyenoord, geçen hafta şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden PSV Eindhoven’ı gol çizgisi teknolojisi sayesinde devirmeyi başarmıştı. Feyenoord'un stadında uygulanan gol çizgisi teknolojisi çıplak gözle görmenin hemen hemen imkansız olduğu bir pozisyonda topun gol çizgisini geçtiğini göstermişti.
Geçen hafta gol çizgisi teknolojisi sayesinde kazanan Feyenoord, bu haftasonuysa aynı teknolojinin yokluğu nedeniyle sahadan yenik ayrıldı. Rotterdam derbisinde Sparta ile karşılaşan Giovanni van Bronckhorst’un takımı son bölüme 1-0 geride girmişti. 76. dakikadaki bu pozisyonda top kale çizgisini geçmesine karşın hakem devam kararı verdi.
SPARTA'NIN SAHASINDA YOK
Zira Sparta'nın sahasına henüz gol çizgisi teknolojisi yerleştirilmemişti. Spartalı oyuncular ise maç sonunda adaletin yerini bulduğu; zira kalecilerine tartışmalı pozisyon sırasında faul yapıldığı görüşündeydi.