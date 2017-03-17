FIFA Mali'nin üyeliğini askıya aldı

FIFA, hükümetin iç işlerine karışması gerekçesiyle Mali Futbol Federasyonunun (FEMAFOOT) üyeliğini askıya aldığını açıkladı.

GEREKEN ADIMLAR ATILANA KADAR ASKIDA

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamada, Mali Spor Bakanı Housseini Amion Guindo'nun eylemleri nedeniyle FEMAFOOT'un adaylığının askıya alındığı ve gereken adımlar atılana kadar bu durumun devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Guindo'nun, FEMAFOOT icra kurulunun görevine son verdiği ve 12 ay içinde seçimlere gidilene kadar seçtiği kişileri söz konusu kurula geçici olarak atadığı belirtildi.