Fikret Orman: Hedefimiz 100 milyon taraftar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vatan Gazetesi'ne verdiği röportajda siyah-beyazlı ekibin dünya genelinde tanınırlığı ve taraftar sayısını artırmak için bir takım çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

"100 MİLYON TARAFTAR OLACAK"

Çin'e gideceklerini söyleyen Orman; "Yapmış olduğumuz işleri sadece futbol takımının saha sonuçlarına bağlamamak lazım. İkinci dönemimin sonuna kadar olan süreçte en büyük hedefim 100 milyon taraftarı olan bir Beşiktaş yaratmak. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Temmuz ayının 16’sında Çin’e gideceğiz. Guangzhou’da Schalke ile maç yapacağız. Schalke dediğin kulübün sosyal medya hesaplarını 20 milyon Çinli takip ediyor. Bu kadar insanla iletişim kuruyorlar. Biz bunu 30-40 milyon yaparız." dedi.

"MÜSLÜMAN ÜLKELERE AÇILACAĞIZ"

Hedeflerinde 10-12 ülke olduğunu aktaran Fikret Orman; "Çin bizim için başlangıç. Yalnızca Uzak Doğu olarak düşünmemek lazım. Pakistan ve Hindistan’ı da içine alan o bölgede milyarca Müslüman var. Kendimizi yüksek yerlere koyma arzusunda olalım ama çok da havalara girmeyelim. Biz bir Real Madrid, bir Barcelona, bir Manchester United değiliz. Messi, Ronaldo, Ibrahimovic gibi dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran takımlardan bizim müşteri kapmamız öyle kolay iş değil.





Ama Müslüman nüfusun yoğun olduğu yerlerde sempati kazanabiliriz. Mesela Azerbaycan’da inanılmaz sayıda Beşiktaş taraftarı var. Geçen sene oraya gidemedik. Bu sene kesin gideceğiz. Kazakistan’a, Endonezya’ya, Malezya’ya gideceğiz, buralarda maçlar yapacağız. Yaklaşık 10-12 hedef ülkemiz var." şeklinde konuştu.