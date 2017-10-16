Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabilen ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta, başkan Fikret Orman kötü gidişe el koyuyor.

MONACO MAÇI SONRASI GÖRÜŞME

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Monaco ile önemli bir maça çıkacak olan Siyah-Beyazlılar'ın bu karşılaşmadan çıkaracağı sonuçtan bağımsız olarak başkan Orman'ın teknik direktör Şenol Güneş ile görüşüp durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi. Başakşehir maçı öncesinde yapılacak görüşmede kötü gidişin nedenleri tartışılacak.

Takımın son maçlardaki halinden hoşnut olmayan Fikret Orman'ın sorunun ne olduğunu tecrübeli teknik adama soracağı ve detaylı bir rapor isteyeceği bildirildi. Monaco mücadelesi öncesi olumsuz hiçbir şey konuşmak istemeyen Fikret Orman'ın bunu yöneticilere de söylediği ve takıma tam destek verdiği belirtildi.