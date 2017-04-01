Fikret Orman: Sırada Lyon var

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün dergisinni nisan ayı sayısı için bir yazı kaleme aldı.
Ligde ve Avrupa'da emin adımlarla hedefe doğru ilerlediklerini dile getiren Orman; "Sırada Lyon var." dedi.
ÜÇÜNCÜ YILDIZ VURGUSU
Beşiktaş Başkanı yazısında "Sezon sonu ligde şampiyon olup üçüncü yıldıza kavuşurken, Avrupa'da da tarihi zaferler kazanarak önemli noktalara gelme arzusundayız." ifadelerine yer verdi.
Fikret Orman, ilerleyen dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında da bilgi verdi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı "Enerjimizi basketbol başta olmak üzere amatör branşlarımızın kullanımı için inşa edeceğimiz salonun yapımına ve Beşiktaş-Kabataş Üniversitesi'nin hayata geçirilmesine yoğunlaştıracağız." dedi.