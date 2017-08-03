Fikret Orman'dan güldüren Lens cevabı - VİDEO

Transferlerin hızlı takımı Beşiktaş, Pepe ve Negredo transferinin ardından geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Sunderlandli Lens'i de kadrosuna kattı.

beİN Sports'un canlı yayınına telefonla bağlanan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lens transferiyle ilgili esprili bir açıklama yaptı.

"ALAMAZSINIZ"

Henüz KAP'a bildirilmediği için resmi açıklama yapmaktan kaçınan Orman'ın sunucu Çağıl Özkul'ün "Lens transferine dair haberler sıkça paylaşıyor. Sizden bilgi alabilir miyiz?" şeklindeki sorusuna "Alamazsınız." diye karşılık verdi.

Orman, verdiği cevapla güzel sunucuyu ve ekranları başındaki izleyicileri güldürdü.

Fikret Orman'dan sunucuya güldüren Lens cevabı - VİDEO