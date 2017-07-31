Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

A Milli Takım'da Şenol Güneş sesleri yükselmeye başladı. Fatih Terim'in istifasının ardından Şenol Güneş'i A Milli Takım'ın başına getirmek için çalışmalara başlayan Yıldırım Demirören, Güneş ile telefonla görüştü.

Güneş'e A Milli Takım'ın 4 maçlık periyodu için teklif yapan Demirören, Güneş'ten "Bu proje ancak 4 yıl olursa gündeme gelebilir" şeklinde bir cevap verdiği öğrenildi.

"ŞU AN İÇİN BİZİ ARAYAN OLMADI"

Fikret Orman, TFF'nin Şenol Güneş planına ilk yanıtını verdi. TFF'nin Terim'in yerine öncelikli olarak grup eleme maçları için hem A Milli Takımı hem de Beşiktaş'ı çalıştırsın görüşünde birleşirken; Fikret Orman, TFF'den kendilerine Şenol Güneş ile bir teklif gelmediğini açıkladı.

Yurt dışında bulunan Fikret Orman, Şenol Güneş hakkında Sporx'in sorularını yanıtladı ve, "TFF'den bize gelen bir teklif yok, beni kimse aramadı, şu ana kadar bize ulaşmış bir teklif yok" ifadelerini kullandı.