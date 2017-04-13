Fransız polisi Beşiktaş maçı öncesi güvenliği abarttı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, çeyrek final ilk maçında bu akşam Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Fransız polisi kritik mücadele öncesi güvenlik önlemlerini abarttı...

ÖZEL AJAN YERLEŞTİRİLECEK

Yapılan açıklamaya göre Beşiktaşlı taraftarlar arasına bin adet çok iyi derecede Türkçe bilen ajan yerleştirilecek.

Bu ajanlara en ufak bir tartışmada taraftarları tutuklama hatta sınır dışı etme yetkisi verilecek.

STADA ÇANTA ALINMAYACAK

Öte yandan maça çanta ile gelen taraftarların eşyaları stada alınmayacak. Çantalar stat dışında toplanacak.

20 BİN TÜRK TARAFTAR STATTA OLACAK

Fransız Le Figaro gazetesi, Lyon maçına gelmesi beklenen Türk taraftar sayısını 20 bin olarak duyurdu.

Stat etrafında da 500 jandarmanın görev yapacağı belirtildi.

REFERANDUM PANKARTLARINA İZİN VERİLMEYECEK

Lyon şehrinin bulunduğu Rhone Eyaleti yönetimi Türkiye'de hafta sonu yapılacak olan referandumla ilgili herhangi bir pankarta izin verilmeyecek.

Eyalet yönetiminin en büyük kaygısı ise sınırlar içinde bulunan Ermeni azınlığın Türkleri kışkırtacak bir eylemde bulunması.