Galatasaray Avrupa'da son 17 maçta 1 kez kazandı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç ekibi Östersunds'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'ın son dönemdeki Avrupa kupaları performansı beklentilerin çok altında kaldı.
Galatasaray, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında oldukça kötü istatistiklere imza attı.
SON 17 MAÇTA 1 KEZ YÜZÜ GÜLDÜ
Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 17 Avrupa kupası müsabakasından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.
Galatasaray, 2014-2015 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını, Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund önünde 5 yenilgi, 1 beraberlikle tamamladı.
Juventus maçı sonrası 10 maç Avrupa'da kazanamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığını kırdı.