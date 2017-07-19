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Galatasaray Avrupa'da son 17 maçta 1 kez kazandı

Rövanş maçında Östersunds'u konuk edecek sarı-kırmızılı ekibin son dönemdeki Avrupa performansı beklentilerin çok altında kaldı.

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Galatasaray Avrupa'da son 17 maçta 1 kez kazandı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç ekibi Östersunds'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'ın son dönemdeki Avrupa kupaları performansı beklentilerin çok altında kaldı.

Galatasaray, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında oldukça kötü istatistiklere imza attı.

SON 17 MAÇTA 1 KEZ YÜZÜ GÜLDÜ

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 17 Avrupa kupası müsabakasından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Galatasaray, 2014-2015 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını, Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund önünde 5 yenilgi, 1 beraberlikle tamamladı.

Juventus maçı sonrası 10 maç Avrupa'da kazanamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığını kırdı.

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