Galatasaray elenirken gülümseyen Ayhan Akman'a tepki

Tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'na katılan Östersunds, 2. Öneleme Turu'nda en yüksek puanlı Galatasaray'ı eleyerek tarihe geçti. Galatasaray, tarihinde ilk kez Temmuz ayında Avrupa Kupaları'ndan elendi.

TARAFTARDAN YÖNETİME VE FUTBOLCULARA PROTESTO

Ayhan Akman'ın kulübede maç sonlarındaki gülümsemesine taraftarlar tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarı maç çıkışında VIP tribünü önüne giderek protestoya başladı.

Bir Galatasaray taraftarı ise kameralara Sneijder formasını gösterdi. Taraftarlar "Yönetim İstifa" ve "Tudor istifa" diye tribünleri inletirken, Wesley Sneijder lehine de uzun süre tezahürat yapıldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca Muslera dışındaki tüm futbolcuları ıslıklarken, "Selçuk dışarı" diye tempo tuttu..